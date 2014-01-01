Казино Pointloto – лицензионные игры и выгодные бонусы

Добро пожаловать на официальный сайт казино Поинт! Мы предлагаем вам насладиться игрой в качественные мультибрендовые автоматы в заведении с лицензией острова Кюрасао. Наше онлайн-казино существует с 2014 года и давно имеет репутацию надежного поставщика азартных услуг. Об этом вам расскажут многочисленные положительные отзывы реальных игроков. Мы приглашаем всех любителей азарта к нам на сайт, где можно делать ставки в разной валюте и выводить выигрыши с использованием популярных платежных сервисов за 5 минут!

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Содержание

Официальный сайт Поинт Казино онлайн

Разнообразие азартных игр

Играть в слоты бесплатно

Играть в автоматы на деньги

Бонусная система онлайн-казино

Методы обхода блокировки

Мобильная версия Pointloto

Как пополнить счет?

Как вывести деньги?

Официальный сайт Поинт Казино онлайн

Встречайте мир невероятных азартных приключений на нашей главной страничке с нетривиальным дизайном! Наш сайт разработан с применением разноцветных оттенков, где преобладающими выступают синий и черный цвет. Комфортное Поинт Лото оснащено уникальным бэкграундом, на котором можно увидеть мультяшный игровой зал наземного казино, где выделяется симпатичная красотка и шумная компания игроков.

Однако визуальная подача отпадает на второй план, ведь главное – это удобство навигации. Мы знаем, насколько сложно новичкам искать важнейшую информацию на новом непонятном сайте. Поэтому не стали размещать категории по разным сторонам страницы. Все самое важное находиться в визуальной доступности по центру казино:

Слоты.

Live Казино.

Рулетка.

Карточные.

Популярные.

Мобильные.

Бонусы.

Акции.

Как начать?

Последний раздел максимально информативный и позволяет пользователям без опыта быстрее разобраться в аспектах регистрации и понять, как начать играть в Поинт Казино. Не меньше ценных данных подскажет наш высоко детализированный слайдер. На нем указаны лучшие бонусные, акционные и другие предложения, а также обновления зала автоматов. Хотите знать, что можно выиграть на нашем портале? Тогда взгляните на перечень джекпотов Pointloto. Для вас имеется целых три варианта максимальных выигрышей, включая Gold, Silver и Bronze Jackpot!

В лобби нашего сайта анонсируются игровые автоматы Поинт, обложки которых позволяют примерно определить тематику слота. Удобные читабельные подписи помогут в дальнейшем быстрее найти нужный автомат по названию. А футер заведения познакомит с правилами, ответственной игрой и контактами интернет-заведения. Вам точно понравиться наш сайт, благодаря эстетике и быстроте работы!

Регистрация и вход в личный кабинет

Если вы хотите по-настоящему испытать возможности нашего казино Point, начните покорение азартного сайта с регистрации. Эту процедуру можно пройти двумя способами: через социальную сеть (VK, Facebook, Google+) или через классическое заполнение анкетных данных.

Если вы выбрали последний вариант, нажмите клавишу Регистрация и в новом окошке укажите следующую информацию: логин, пароль с подтверждением, электронный адрес почты, мобильный номер телефона, а также код с картинки. Для завершения процедуры согласитесь с правилами нашего портала и подтвердите достижение 18 лет. При желании подпишитесь на промо-рассылку, которая позволит получать обновления портала и свежие зеркала.

Разнообразие азартных игр

Как только вы получите статус зарегистрированного игрока, откроется доступ к безусловным преимуществам нашего Point Loto – игровым автоматам и прочим развлечениями. Коллекция азартных симуляторов достигает отметки в 500 вариаций, разделенных на группы для удобства поиска.

Вам точно поднимут настроение автоматы из раздела Популярные, ведь именно здесь базируются самые востребованные устройства: Fresh Fruits, Book of Ra, Gnome, Золото Партии, Gladiator. Остальные приключенческие, морские, пиратские, древнеегипетские, исторические и прочие тематические симуляторы доступны в разделе Слоты

Создавая коллекцию игр, мы не забыли об истинной классике. Потому в ассортименте найдутся лучшие виды рулетки, видеопокера, покера, баккары и блэк-джека: European Roulette, 3 Card Poker, Ways Royal, Blackjack Classic Gold Series, Baccarat High Limit и т.д.

Максимальное внимание опытных игроманов приковано к разделу Live Казино. В нем можно использовать лишь денежные ставки и наблюдать за процессом игры с живыми дилерами по веб-камере. Она установлена в специальном помещении, где очаровательные красотки-крупье по полному обслужат игру в рулетку, покер или блэк-джек.

Наш обширный перечень развлечений не был бы таким привлекательным, если бы не лучшие и проверенные провайдеры. На данном этапе в зале автоматов присутствует софт следующих студий-разработчиков:

NextGen.

Megajack.

Novomatic.

Unicum.

Endorphina.

Amatic.

Playson и другие бренды.

Играть в слоты бесплатно

Каждый представленный симулятор нашего заведения запускается в бесплатном режиме игры. Это позволяет новичкам без опыта в игровой сфере насладиться качественными слотами вышеуказанных брендов без потери денежных средств. После такой тренировки появиться желание воплотить отточенные навыки в реальной игре на деньги.

Играть в автоматы на деньги

Чтобы перейти к заработку грандиозных выигрышей, необходимо позаботиться о создании нового игрового профиля. Инструкцию по регистрации вы можете найти выше. Сразу после создания аккаунта не забудьте внести денежные средства с использованием функционала раздела Касса. Это откроет вам прямой путь к нашей сокровищнице в зале автоматов!

Бонусная система онлайн-казино

Наше заведение продолжает радовать недавно зарегистрированных игроманов, начисляя им выгодные приветственные бонусы. Каждый пользователь, создавший игровой профиль и пополнивший свой баланс, может получить бонус 10% от суммы зачисления. Эта небольшая надбавка зачастую выгоднее крупных процентов поощрений. Почему? Все дело в отсутствии вейджера. Это позволяет игроманам не отыгрывать бонус, наслаждаясь игрой в видеослоты.

Точно такой же бонус 10% доступен на последующие пополнения депозита. При этом ограничений на использования надбавки за депозит не предусмотрено. Это подтвердят вам многочисленные позитивные отзывы Pointloto, в которых юзеры рассказывают об удачном опыте игры на бонусы нашего казино онлайн.

Не меньше выгоды приносит и бездепозитный бонус, который доступен в виде стартового подарка за подписку на наш канал в Telegram. В данном случае также отсутствует вейджер для отыгрыша бесплатных денег. Единственным ограничением выступает перечень игровых автоматов, в которых разрешено использовать бездеп. Он выдается в виде денег или фриспинов, которые помогут испытать функции незнакомых аппаратов в платом режиме без личных финансовых потерь.

На нашем сайте также предлагаются бонусы на день рождения. Для получения таких поощрений ваш общий депозит должен превышать сумму в 1 500 долларов за последних три месяца игры. Важно также заполнить игровой профиль и пройти верификацию аккаунта. Надеемся, наша бонусная программа удовлетворит ваши запросы и принесет немалые выигрыши!

Методы обхода блокировки

При блокировке официального сайта казино, игроки могут воспользоваться альтернативными методами входа. Одним из распространенных вариантов является зеркало казино Поинт. Оно представлено в виде сайта-клона оригинала, где разница лишь в доменном имени. Весь остальной функционал и дизайн – идентичный.

К прочим методам решения проблемы с доступом относятся:

Приложения VPN, плагины и расширения – это программы, способные заменить ваш IP-адрес, демонстрируя локализацию в стране с разрешенными играми на деньги.

Анонимайзеры – специальные страницы со строкой поиска, в которую нужно вбивать не запрос, а сам заблокированный ресурс.

Браузер Tor – использует систему прокси-серверов для решения проблем с блокировкой и позволяет играть без ограничений.

Эти методы имеют уйму недостатков, что выставляет зеркала портала на главный план. Средства ВПН требуют плату за свое использования или снижают скорость работы (как и Тор), делая подключение нестабильным. Анонимайзеры не защищают данные от кражи.

Мобильная версия Pointloto

Мы стараемся создать максимальный уют для своих поклонников. Потому целью разработчиков стало создание стабильно работающей мобильной версии казино. Сегодня пользователи портативных девайсов на базе операционной системы iOS могут заходить и играть в лучшие лицензионные игры прямо в браузере Safari. Альтернативой выступает аналог в виде Puffin, также позволяющий запускать игры нашего казино.

Юзеры смартфонов и планшетов с ОС Android могут скачать специальное приложение на свой девайс. Для этого следует зайти на официальный сайт посредством Wi-fi подключения или мобильного интернета. Далее нужно выполнить следующие действия:

Зайти в категорию Мобильные.

Найти клавишу СКАЧАТЬ 2WINPOWER - ANDROID.

Загрузить APK на телефон и начать установку.

После ее завершения указать логин и пароль.

Начать играть с рабочего стола в обход блокировки.

Как пополнить счет?

Пользователям необходимо перейти в раздел Касса и найти там вкладку Депозит. Не ней отображены платежные сервисы с детальным описанием условий зачисления средств. У нас можно использовать любые удобные системы для пополнения:

Банковские карты (Visa/MasterCard).

Электронные кошельки (Яндекс. Деньги, Perfect Money, Payeer, Qiwi).

Онлайн-банкинг (Privat24, Промсвязьбанк, Альфа-клик).

Мобильную коммерцию (Beeline, Мегафон, MTC).

Терминалы (iBox).

Минимальная сумма пополнения составляет 5 гривен или эквивалент в другой валюте. После указания суммы зачисления, нажмите Купить. Заполнив все финансовые реквизиты подтвердите платеж клавишей Оплатить.

Как вывести деньги?

Как только вы заработаете крупную сумму выигрыша, вас заинтересует вопрос о выводе. В этом случае в категории Касса найдите вкладку Вывод денег. В представленной форме впишите сумму выплат и реквизиты карты, прочих вариантов. Для вывода используются такие платежные методы: Payeer, Qiwi, WebMoney, Visa/MasterCard и т.п.

Разрешается выводить минимальную сумму в 100 гривен или эквивалент. Оформить заявку на выплату можно в любое время, ведь наш раздел Касса работает круглосуточно и по выходным, праздничным дням. Снятие денег осуществляется в течение 5 минут – 48 часов.

Надеемся, наш сайт станет местом воплощения ваших мечт. Скорее регистрируйтесь и начинайте зарабатывать деньги в лучших автоматах с лицензией от Кюрасао!